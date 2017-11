Pillars of Eternity 2: Deadfire - Kämpfe und Spielwelt im neuen Trailer

Donnerstag, 16. November 2017 um 16:05

Obsidian Entertainment hat die Pillars of Eternity 2: Deadfire Beta für Backer der Crowdfunding-Kampagne rausgeschickt. Wer Anfang des Jahres das Oldschool-Rollenspiels mit mindestens 99 US-Dollar auf Fig unterstützte, kann in eine frühe Version hineinschnuppern. Zum Start der Beta gibt es auch einen neuen Trailer zu begutachten, der Kämpfe gegen allerlei Kreaturen und die vielseitige Spielwelt zeigt.

In der Beta gibt einen kleinen Ausschnitt des Hauptspiels zu sehen. Ihr erkundet das Dorf Tikawara und einige kleinere Inseln mit eurer Platzhalter-Crew, denn an den richtigen Partymitgliedern feilen die Entwickler im Moment noch. Dialoge müssen aufgenommen werden und Obsidian möchte Betaspieler nicht zu viel vorwegnehmen. Das Spielerschiff ist ebenso noch nicht in der Beta integriert sowie Crafting, Verzauberungen und viele andere Soundeffekte.

Die Entwickler kündigten in einem Update-Video auch an, dass noch weitere Inhalte im Laufe der Beta veröffentlicht werden. Je nachdem, wie viele kritische Bugs und Fehler die Community und Obsidian finden, kann sich die Veröffentlichung aber nach hinten verschieben.