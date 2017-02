Pirates of the Caribbean 5 - Super-Bowl-Trailer mit Johnny Depp als Captain Jack Sparrow

Montag, 06. Februar 2017 um 05:14

Captain Jack Sparrow ist zurück: Im neuen Trailer zum Fluch-der-Karibik-Abenteuer Pirates Of The Caribbean 5 bekommt es Johnny Depp als legendärer Piratenkapitän mit einem neuen Schurken zu tun: Javier Bardem als Captain Salazar. Auch Orlando Bloom als Will Turner ist wieder mit dabei.

Der gefürchtete Captain Salazar (gespielt von Javier Bardem) hat es auf Captain Jack Sparrow (Johnny Depp) abgesehen. Mit seiner Geister-Crew war er lange Zeit im Bermuda Dreieck gefangen, doch nun gelingt ihm endlich die Flucht. Seine Rache verfolgt er nur ein Ziel: Jeden einzelnen Piraten der sieben Weltmeere zu töten - einschließlich Captain Jack Sparrow. Dieser ist auch der Suche nach dem Dreizack des Poseidon, der seinem Besitzer die Macht über die Meere verleiht. Doch er ist nicht der einzige, der es auf den Dreizack abgesehen hat.

Zur Besetzung gehören außerdem Geoffrey Rush als Barbossa, Brenton Thwaites als Henry, Kevin R. McNally als Joshamee Gibbs und Kaya Scodelario als Carina Smyth. Auch der legendäre Beatles-Sänger Paul McCartney spielt mit. Die Regie führen die beiden Norweger Espen Sandberg und Joachim Rønning (Kon-Tiki).

Pirates Of The Caribbean 5 kommt am 25. Mai 2017 in die deutschen Kinos.