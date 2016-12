Planet der Affen 3 - Film-Trailer: Der Krieg zwischen Affen und Menschen hat begonnen

Freitag, 09. Dezember 2016 um 05:15

Im ersten Trailer zu Planet der Affen: Survival (War Of The Planet Of The Apes) findet die erfolgreiche Filmreihe Planet der Affen: Prevolution und Planet der Affen: Revolution den Höhepunkt: Der Krieg zwischen Menschen und Affen.

Caesar (Andy Serkis) als Anführer der Affen muss seine Getreuen in eine epische Schlacht gegen eine schwer bewaffnete Armee von Menschen führen, angeführt von dem rücksichtlosen Colonel (Woody Harrelson). Als der Kampf seine ersten Opfer fordert, sinnt Caeser auf Rache und zwingt seine Gegner zu einer Entscheidung. Regie führt erneut Matt Reeves.

Planet der Affen: Survival kommt am 3. August 2017 in die Kinos.