PlayStation VR - Unboxing von Sonys Virtual Reality Headset

Wir zeigen im Unboxing-Video zu PlayStation VR, was in der Verkaufspackung des VR-Headsets steckt, das am 13. Oktober für 399 Euro in den Handel kommt. Außerdem packen wir auch das neue Modell der PlayStstion 4 Kamera sowie die neu aufgelegten Move-Controller für PSVR aus. Und wir erklären, welche dieser Zubehörteile man braucht, welche Alternativen es eventuell gibt und was die mysteriöse Prozessorbox, die zwischen PS4 und PlayStation VR geschalten wird, eigentlich macht.

