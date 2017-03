Prey - Walkthrough-Video zeigt die ersten 35 Minuten Gameplay

Montag, 20. März 2017 um 10:55

Nach diversen Neustarts und Konzeptänderungen kommt am 5. März 2017 endlich Prey in den Handel. Der Science-Fiction-Shooter versteht sich als Reboot der Marke und erzählt seine Geschichte aus der Perspektive von Morgan Yu. Der Charakter erwacht im Jahr 2032 auf einer von Aliens überrannten Raumstation, auf der er eigentlich gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern an der nächsten Evolutionsstufe der Menschheit arbeiten sollte.

Wie sich das Ganze in den ersten Minuten spielt, zeigt ein von Bethesda und Arkane veröffentlichtes Gameplay-Video. Zu sehen ist darin über eine halbe Stunde zusammenhängendes Gameplay-Material vom Beginn des Spiels.

