Project Wingman - Gameplay-Video zeigt frühe Version der UE4-Arcade-Flugsim

Montag, 19. Dezember 2016 um 14:05

Bereits seit einigen Jahren befindet sich die Arcade-Flugsimulation Project Wingman bei einem australischen Entwickler in Arbeit. Vorbild des Einzelgängers: Die Ace-Combat-Reihe.

In einem neuen Gameplay-Video zeigt der versierte Hobby-Entwickler nun die jüngsten Fortschritte seiner Bemühungen. Basierend auf dem Feedback seiner Fans hat er diverse Änderungen an Project Wingman vorgenommen. Unter anderem gab es Anpassungen und Optimierungen an der Benutzeroberfläche und bei der Auswahl der Waffen.

Project Wingman setzt auf die Unreal Engine 4. Interessierte Spieler können eine frühe Version des Spiels auf itchi.io herunterladen - kostenlos. Dort und auf Twitter finden sich auch weitere Gameplay-Videos, die unter anderem Luftkämpfe beinhalten.