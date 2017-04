Quake Champions: Ruins of Sarnath - Neuer Gameplay-Trailer zum Arena-Shooter

Donnerstag, 27. April 2017 um 10:45

Pünktlich zum Start einer neuen Closed-Beta von Quake Champions veröffentlicht Bethesda ein neues Gameplay-Video, in dem die Karte »Ruins of Sarnath« vorgestellt wird.

In knapp einer Minute nimmt uns der Trailer in Ego-Perspektive mit in einen pflanzenbewucherten Tempel, der von einem übergroßen, angekettetem Auge bewacht wird. Der Level zeigt eine Vielzahl von Ebenen und Verstecken, auch bekannte Waffen wie Rocket-Launcher und Shotgun haben ihren Auftritt.

Für welchen Spiel-Modus die Map vorranging gedacht ist, wird nicht verraten. Aufgrund des Gameplays tippen wir auf Team-Deathmatch und Free for all.

Für alle ohne Beta-Zugang haben wir ein erstes Gameplay-Fazit von Quake-Veteranin Petra Schmitz. Viel Spass!