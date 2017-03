Quake Champions - Trailer zum Start der Beta-Anmeldung

Dienstag, 07. März 2017 um 16:40

Mit dem neusten Trailer zu Quake Champions kündigen id Software und Bethesda einen geschlossenen Betatest an, der bereits in wenigen Wochen starten soll. Seit dem 7. März können sich interessierte Spieler auf der Website Quake.com für die Closed Beta anmelden. In den folgenden Wochen wollen die Entwickler weitere Aspekte des Spiels in einzelnen Videos beleuchten.

Quake Champions setzt auf die alten Stärken der Reihe: rasante Geschwindigkeit, Skill-Moves und fetzige Arena-Kämpfe. Hinzu kommen neue Helden mit eigenen Spezialfähigkeiten und Eigenschaften, die Champions. Als Releasetermin ist bisher nur 2017 bekannt.

