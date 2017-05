Quake Champions - Video: Warum Duell nicht mehr Duell ist

Donnerstag, 04. Mai 2017 um 12:41

Gleicher Name, anderes Konzept – die Duelle in Quake Champions folgen neuen Regeln. Wir zeigen ein komplettes 1on1 aus der Closed Beta und erklären, was sich im Vergleich zu früheren Quake-Teilen geändert hat. Außerdem besprechen wir den aktuellen Stand des Waffen- und Champion-Metas und zeigen, an welchen Balancing-Schrauben noch gedreht werden muss.

Wer mehr zu Quake Champions wissen möchte, liest die ausführliche Preview von Petra Schmitz. Sie geht darin auf die angekündigten Spielmodi, die unterschiedlichen Champions und Maps ein und zieht am Ende ein durchaus positives Fazit.