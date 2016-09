Quantum Break - Story-Trailer zum Steam-Launch der PC-Version

Quantum Break ist ein Third-Person-Shooter mit Deckungs-Mechanik von den Alan-Wake-Entwicklern bei Remedy Entertainment. In der Welt von Quantum Break ist nach einem Zeitreise-Experiment das Zeitgefüge durcheinander geraten. Den drei Hauptfiguren Jack Joyce (gespielt von Shawn Ashmore), Beth Wilder (Courtney Hope), and Paul Serene (Aidan Gillen) verleiht der Unfall aber auch Macht über die Zeit, so kann Bösewicht Serene in die Zukunft sehen, während Hauptfigur Jack die Zeit anhalten kann. Jack und Beth werden von Monarch Solutions mit Waffengewalt verfolgt. Begleitend zum Spiel gibt es eine Live-Action-Serie mit vier Episoden von je 22 Minuten Laufzeit.