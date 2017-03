Racing in VR - Der Rennspiel-Traum für's Wohnzimmer

Donnerstag, 02. März 2017 um 17:30

Sie sind Rennspiel-Fan und in Ihrem Vorgarten gerade auf eine Ölquelle gestoßen? Dann könnte das Racing-Setup, das wir in diesem Video vorstellen, etwas für Sie sein. Wir wollten einfach mal wissen, wie viel echtes Rennfeeling man sich heute in Wohnzimmer holen kann, wenn Geld nur eine Nebenrolle spielt.

Unser Setup:

- Speedmaster S Racing Seat

- Logitech G920 Lenkrad

- Oculus Rift

- GameStar-PC Ultra

- Dirt Rally

Und ja, wir wissen, dass man durchaus noch deutlich mehr Knete in ein Racing-Setup stecken kann - zum Beispiel 50.000 Dollar. Nichtsdestotrotz liefert auch dieser Aufbau schon eine wirklich beeindruckende Rennspiel-Erfahrung - wenn auch eine, die durchaus auf den Magen schlagen kann.