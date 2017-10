Railway Empire - Trailer erklärt das Gameplay der Eisenbahn-Simulation

Samstag, 14. Oktober 2017 um 13:50

In Railway Empire geht es darum, wie der Name schon verrät, ein Eisenbahn-Imperium aufzubauen. Schauplatz der Wirtschaftssimulation sind die Vereinigten Staaten von Amerika im Jahr 1830. Der Trailer gibt eine kurze Einführung ins Gameplay und in die wichtigsten Aufgaben im Spiel. Darunter wie man eine Eisenbahnstrecke zwischen zwei verschiedenen Ortschaften baut, verschiedene Lokomotiven und Personal auswählt oder neue Technologien entwickelt. Railway Empire beschränkt sich aber nicht nur auf Lokomotiven. Mit der Zeit ist es möglich Farmen zu kaufen, Aktien zu handeln oder Fabriken zu bauen, um die eigene Wirtschaft anzukurbeln.

Im Spiel stehen verschiedene Modi zur Auswahl: Die Kampagne, verschiedene vorgefertigte Szenarien, das freie Spiel oder der Modellbau-Modus.

Railway Empire wird voraussichtlich im ersten Quartal 2018 auf PC, PS4 und Xbox One erscheinen.