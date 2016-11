Rainbow Six: Siege - Red Crow DLC - Neue Kämpfer, neue Taktiken

Freitag, 18. November 2016 um 13:56

Der Multiplayer-Taktik-Shooter Raibbow Six: Siege hat ein weiteres Update bekommen. Der Red Crow DLC ist für alle Käufer des Spiels kostenlos, Käufer des Season Pass erhalten die neuen Inhalte aber eine Woche vor allen anderen Spielern. Der Patch fügt die neue Map »Skyscraper« (Deutsch: Wolkenkratzer) und zwei neue Operatoren der japanischen Spezialeinheit SAT ins Spiel ein. Die Angreiferin Hibana schießt mit ihrem Granatwerfer selbst verstärkte Wände zu Klump. Auf Seiten der Verteidiger sorgt dagegen Echo mit seiner Drohne für mehr Aufklärung. Die ferngesteuerte Kamera kann sich auf dem Boden oder in der Luft fortbewegen und Feinde mit einer Schallwelle stören. Unser Rainbow-Six-Experte Phil Elsner erklärt Ihnen, wie sich die neuen Operatoren in den vorhandenen Kader einfügen.

Rainbow Six: Siege wird regelmäßig mit kostenlosen Updates erweitert und verbessert. In unserem Kontrollbesuch erklären wir Ihnen, was sich seit dem Release getan hat und heben unsere ursprüngliche Testwertung an.