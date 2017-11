Rampage - Action-Trailer mit Dwayne Johnson zur Arcadespiel-Verfilmung

Freitag, 17. November 2017 um 08:00

Dwayne Johnson muss erneut die Welt retten: Im Actionfilm Rampage nach dem gleichnamigen Arcade-Spielklassiker aus den 80er Jahren legt er sich mit gigantischen Tieren an. Im ersten Trailer legt ein Gorilla, ein Krokodil und ein Wolf von enormer Größe die Stadt in Schutt und Asche. So holt ein Wolf auch mal eben einen Helikopter aus der Luft.

Der Primatologe Davis Okoye (Dwayne Johnson) verbindet eine besondere Freundschaft zu einem Gorilla-Silberrücken namens George, der sich seit seiner Geburt in Okoyes Obhut befindet. Doch dann verwandelt ein schiefgegangenes skrupelloses genetisches Experiment den sanften Gorilla in ein rasendes Monster. Neben dem Gorilla sind auch weitere Raubtiere mutiert. Während sich die gigantischen Monster durch Nordamerika wüten und alles zerstören, versucht Okoye mit Hilfe eines diskreditierten Gentechniker ein Gegenmittel zu entwickeln. Währenddessen versucht er den Kampf gegen eine globale Katastrophe zu verhindern und seinen einstigen Freund zu retten.

Zur weiteren Besetzung gehören Jeffrey Dean Morgan (Walking Dead), Naomie Harris (Skyfall, Spectre), Malin Akerman (Watchmen) und Joe Manganiello (Magic Mike). Die Regie führt Brad Peyton (San Andreas).

Die actionreiche Spiele-Verfilmung Rampage kommt am 10. Mai 2018 in die deutschen Kinos.