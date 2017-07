Ready Player One - Erster Trailer zu Steven Spielbergs Gamer-Film

Sonntag, 23. Juli 2017 um 09:45

Im ersten Trailer zu Steven Spielbergs Ready Player One taucht Tye Sheridan in die virtuelle Welt des Online-Spiels OASIS ein.

Im Jahr 2044 entflieht der Jugendliche Wade Watts der Realität und taucht ein in die perfekte virtuelle Welt namens OASIS (Ontologically Anthropocentric Sensory Immersive Simulation). Im Onlinespiels entdeckt Wade plötzlich einen Hinweis von dem OASIS-Schöpfer und gerät dabei ins Fadenkreuz eines Killerkommandos - in beiden Welten.

Regisseur Steven Spielberg verfilmt den Science-Fiction-Roman von Ernest Cline. Zur Besetzung gehören Tye Sheridan (X-Men: Apocalypse), Olivia Cooke (Bates Motel) als Samantha Evelyn Cook aka Art3misridan, Ben Mendelsohn (Star Wars: Rogue One), Mark Rylance (Big Friendly Giant), Simon Pegg (Star Trek) und T. J. Miller (Cloverfield).

Ready Player One kommt am 5. April 2018 in die Kinos.