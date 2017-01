Resident Evil 7 - Fünf wichtige Survival-Tipps im Video

Montag, 23. Januar 2017 um 17:00

Wie dreht man sich schnell um? Wie bekämpft man unsterbliche Gegner? Diese Fragen beantwortet Elena im Tipps-Video zum Release von Resident Evil 7 für PC, PS4 und Xbox One. Da die PC-Version noch nicht freigeschaltet ist, können wir uns hier aber nur auf die Gamepad-Steuerung beziehen.

Resi 7 kehrt zu den Anfängen von Capcoms Horror-Reihe zurück. Das heißt im Klartext: Weniger Shooter, dafür knallharter Survival-Horror. Manche Gegner sind unbesiegbar, Munition ist immer knapp und hinter jeder Ecke könnte eine Gefahr lauern. Da gerät man vor allem am Anfang gerne mal in Panik oder traut sich vor allem in VR kaum einen Meter weit. Unsere Tipps sind einfach, aber auch überlebenswichtig in den ersten Stunden von Resident Evil 7 und helfen dabei, das Gruselanwesen möglichst frei und unbeschadet zu erkunden.

Wie sich Resident Evil 7 insgesamt schlägt, lässt sich in unserem Test mit Wertung nachlesen.

DLCs und mehr: Was man zum Release von Resi 7 wissen muss