Resident Evil 7

Der »Wahnwitzige Irrenhaus-Modus« hält wiederum ganz, was er verspricht: Hier gibt es keine Checkpoints und man kann nur am Kassettenrekorder speichern, wenn man auch eine Kassette hat. Die wird als neues Item eingeführt und belegt einen Inventar-Platz, ähnlich wie die Farbbänder aus Resi 1. Die Gegner sind schneller und tödlicher, eine Gesundheits-Regeneration ist kaum spürbar. Auch die KI legt deutlich zu und macht die Feinde verflucht schlau und aggressiv. Hinzu kommen kniffligere Verstecke für die Münzen, Vogelkäfige und andere Items, neue Boosts und Upgrades durch Münzen und teils andere Gegner in anderer Anzahl an neuen Orten.