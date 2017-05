Robinson: The Journey - Launchtrailer zur PC-Umsetzung des VR-Dinoabenteuers

Donnerstag, 09. Februar 2017 um 16:49

Das VR-Abenteuer Robinson: The Journey ist seit dem 9. Februar 2017 auch für den PC und die Oculus Rift verfügbar. Die Reise zu Cryteks Dinoplaneten war bis dato exklusiv für die Playstation VR erhältlich. Auch in der PC Version gilt es, als der 12-Jährige Robin das Geheimnis der abgestürzten Raumstation zu lösen und die Suche nach Überlebende zu beginnen. Begleitet wird der Protagonist dabei von einem schwebenden Hilfsroboter und einer kleinen T-Rex-Dame, die Robin für ihren Vater hält. Das Spiel bietet eine freie Bewegungssteuerung in VR und wird mit dem Gamepad gesteuert.