Ruiner - Trailer zum Actionspiel mit Blade-Runner-Look

Freitag, 24. Februar 2017 um 12:42

Die Zukunftsvision von Ruiner erinnert an den Look des Film-Klassikers Blade Runner oder Spiele wie Syndicate. Doch in Sachen Gameplay und Action orientiert sich der Top-Down-Shooter eher an Hotline Miami. Und dieser Trailer gibt uns einen kleinen Ausblick darauf, wie das Spiel aussieht und funktioniert - und wie blutig es ist.

Dabei bekommen wir auch zu sehen, wie flott unsere Spielfigur gegnerischen Angriffen ausweichen kann und, dass wir neben Feuerwaffen auch Nahkampfangriffe nutzen. Außerdem kann man den Helden auf seiner Tour durch die Stadt Rengkok City noch mit Upgrades aufwerten und sowohl die Ausrüstung als auch die Cyber-Implantate aufleveln.

Ruiner wurde zuerst für PC angekündigt. Im Rahmen dieser Trailerveröffentlichung wurde aber auch eine Fassung für PS4 und Xbox One bestätigt. Der Release ist für den Sommer 2017 geplant.

