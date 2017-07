Saw 8 - Horror-Trailer bringt legendären Jigsaw zurück

Freitag, 21. Juli 2017 um 10:15

Der Horror nimmt im ersten Trailer zum neuen achten Saw-Film Jigsaw kein Ende. Als plötzlich grausam entstellte Leichen auftauchen, führen die ersten Ermittlungen des Detective (Callum Keith Rennie) schon bald zu einem alten Bekannten: John Kramer. Doch der sadistische Serienkiller ist schon seit langem tot. Die Ermittler gehen der Frage nach, ob ein Schüler das Werk von Jigsaw fortsetzt.

Die Regie führen Michael und Peter Spierig (Daybreakers). Die Besetzung mit Callum Keith Rennie, Laura Vandervoort und Matt Passmore, bringt auch Tobin Bell als Jigsaw zurück.

Der Horror-Thriller Saw 8: Jigsaw kommt passend zu Halloween am 26. Oktober in die Kinos.