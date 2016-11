Shadow Tactics: Blades of the Shogun - Test-Video zur fordernden Echtzeit-Taktik à la Commandos

Mittwoch, 23. November 2016 um 12:59

Fans von Echtzeit-Taktik haben in den letzten Jahren ganz schön in die Röhre geschaut. Die Zeiten sind nun vorbei. Shadow Tactics: Blades of the Shogun vom Münchner Studio Mimimi Productions erinnert uns wohlig an die glorreichen Zeiten von Commandos und Desperados, ohne dabei auch nur ein bisschen angestaubt zu wirken. Shadow Tactics ist kein Commandos-Klon, sondern die konsequente Fortführung und Weiterentwicklung des von vielen Spielern lang vermissten Konzepts. Mit der richtigen Mischung aus coolem Ninja-Setting, forderndem Schwierigkeitsgrad und sinnvollen Komfortfunktionen will das Spiel sowohl Genreveteranen begeistern als auch Neulinge für dieses spannende Genre interessieren. Im Video zeigen wir, wie vielfältig die Möglichkeiten der wackeren Shadow-Tactics-Ninjas sind, sich zu behaupten beziehungsweise ihre Ziele zu erreichen - und natürlich auszuschalten. Für Couch-Spieler besonders bemerkenswert dabei: Schon die PC-Version verfügt über eine wundervolle optionale Steuerung via Gamepad. Im nächsten Jahr folgt der Titel dann auch für die Konsolen.