Shadow Tactics - Exklusive Gameplay-Demo: Wie die Nacht das Gameplay ändert

Samstag, 26. November 2016 um 10:24

Creative Director Dominik Abé war zu Besuch in der Redaktion und hat uns die Besonderheiten der Nachtmissionen in Shadow Tactics: Blades of the Shogun gezeigt, dem neuen Echtzeit-Taktikspiel von Mimimi Productions.

Im Gameplay-Video zeigen wir einen Ausschnitt aus der sechsten Mission der Solo-Kampagne von Shadow Tactics. Hier ist unsere kleine Ninja-Truppe nachts in einem belagerten Dorf unterwegs und muss gegnerische Soldaten belauschen. Nebenher können wir aber auch noch der Bevölkerung helfen und deshalb befreien wir zwei Frauen aus ihrer Gefangenschaft.

In der Beispielmission bekommen wir einen Einblick in die Änderungen auf die sich Spieler bei Nachtmissionen in Shadow Tactics einstellen müssen.

Im Test konnte uns Shadow Tactics bereits überzeugen, wer es selbst anspielen will, kann aber auch eine Demo laden. Die Vollversion wird am 6.11. für PC veröffentlicht. Die Version für PS4 und Xbox One folgt erst 2017.