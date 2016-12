Shovel Knight: Specter of Torment - Gameplay-Trailer stellt das Prequel-Addon vor

Freitag, 02. Dezember 2016 um 11:50

Der Debüt-Trailer stellt das bei den Game Awards 2016 angekündigte Jump&Run-Addon Shovel Knight: Specter of Torment etwas genauer vor.

Es handelt sich bei der Erweiterung um ein Prequel, das die Vorgeschichte zum Hauptspiel erzählt. Der Spieler schlüpft diesmal nicht in die Rolle des edlen Helden, sondern in die des Bösewichts Specter Knight, der die aus dem Hauptspiel bekannte »Order of No Quarter« etablieren muss. Es warten unter anderem neue Levels, neue Gegner sowie neue Bossgegner. Auch das Waffenarsenal stocken die Entwickler von Yacht Club Games ordentlich auf.

Der Release von Shovel Knight: Specter of Torment ist für das Frühjahr 2017 geplant, einen konkreten Termin gibt es bisher allerdings noch nicht.