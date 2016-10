Smite - Halloween-Skins und gruseliger Fledermaus-Gott mit Patch 3.19

Das Free2Play-Strategiespiel Smite orientiert sich am Spielprinzip von DOTA. Die Spieler schicken in Multiplayer-Arenen ihre Figuren, in diesem Fall mächtige Götter, in den Kampf und können auf verschiedenste Kräfte zurückgreifen oder Untergebene heraufbeschwören, die im Kampf dem Gegner entgegen geschickt werden. Anders als bei DOTA werden die Figuren allerdings direkt aus der 3rd-Person-Ansicht gesteuert. Das technische Grundgerüst stellt die Unreal Engine 3.