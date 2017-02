Sniper Elite 4 - Trailer erklärt den Shooter in 6 Minuten

Mittwoch, 01. Februar 2017 um 10:44

Worum geht es bei Sniper Elite 4? Und was macht den Scharfschützen-Trailer aus? Diese Fragen beantwortet der 101-Trailer zu Sniper Elite 4, der nicht nur jede Menge Gameplay aus dem Spiel für PS4, PC und Xbox One zeigt, sondern auch die Inhalte erklärt.

Dabei verspricht uns der Trailer riesige Level, die wir offen erkunden können, um entweder aus der Ferne oder im Nahkampf den Gegner auszuschalten und sogar Nebenaufgaben zu erfüllen. Dabei werden uns die vielfältigen Kletter- und Angriffsmöglichkeiten gezeigt, die auch Interaktion mit der Umgebung erlauben.

Unser Fazit nach dem Anspielen: Was taugt Sniper Elite 4?

Das Gameplay-Video zeigt auch die typische Röntgen-Kamera, wenn Gegner getroffen werden. Das 101-Video stellt auch den Multiplayer und die Koop-Möglichkeiten vor.

Sniper Elite 4 wird am 14.2. für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht und wer das Spiel vorbestellt, schaltet eine Bonus-Mission frei, in der er Hitler töten muss.