Sponsored Video: Titanfall 2 - Alle Fakten zum Single- und Multiplayer

Montag, 28. November 2016 um 11:14

Unter all den anderen großen Shootern in diesem Herbst ist Titanfall 2 ein bisschen untergegangen. Und das obwohl der Shooter mit den Riesenmechs Battlefield 1 und Infinite Warfare in nichts nachsteht. Wer einen schnellen Abzugsfinger hat und ungewöhnliches Gameplay sucht, sollte sich das Spiel also unbedingt mal ansehen!

Um nicht die Katze im Sack zu kaufen, zeigen wir im Video alle wichtigen Fakten zu Kampagnenumfang, Story, Titans, Multiplayer-Modi, Komfortfunktionen und DLC-Plänen. Wie heißt unser Titan-Begleiter im Singleplayer? Welche Boni gibt’s beim Zocken mit Freunden? Wie ist ein Ronin-Titan bewaffnet, wie ein Ion? Was zum Geier sind Ronins oder Ions?

?Wir klären all diese Fragen in unter vier Minuten - danach weiß jeder Shooter-Fan Bescheid, ob Titanfall 2 für ihn taugt oder nicht.