Star Citizen - Die Erschaffung prozedural generierter Monde

Sonntag, 09. Juli 2017 um 14:45

Für die Alpha von Star Citizen steht bald das Update 3.0 an, das uns prozedural generierte Monde bringen soll. Wie diese gigantischen Himmelskörper erschaffen werden, erklärt Entwickler Cloud Imperium Games in der aktuellen Folge von Around The Verse, der wöchentlichen Video-Show rund um das ambitionierte Projekt.

Außerdem gibt es ein umfangreiches Studio-Update, diese Woche aus England. Woran die dortigen Entwickler gerade arbeiten (beispielsweise der grafischen Verbesserung von Außenposten, Waffen, Schiffen etc.), erklären und zeigen sie in diesem Video.