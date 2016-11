Star Citizen - GalacticTour - RSI Ships

Sonntag, 20. November 2016 um 10:26

Der vierte Geburtstag der Entwicklung des ambitionierten Crowdfunding-Projekts Star Citizen wird mit einer Expo gefeiert. Im Rahmen der fiktionalen Intergalactic Aerospace Expo wird eine Woche lang jeden Tag das Line-Up eines anderen Herstellers in den Fokus gerückt - die entsprechenden Schiffe befinden sich in dieser Zeit auf der offiziellen Seite im Verkauf.



An Tag Zwei stellt der Moderator im Video den Hersteller Roberts Space Industries vor. Der ist in der Hintergrundgeschichte von Star Citizen für Schiffe wie die Aurora oder die Constellation (sowie alle Varianten) verantwortlich.