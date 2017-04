Star Citizen - Kauf-Check-Video: Was kann man wirklich schon spielen?

Dienstag, 25. April 2017 um 15:00

Das Update 3.0 für Star Citizen steht im Sommer 2017 an und bringt unter anderem neue Inhalte und Funktionen. Bevor es aber soweit ist, fassen wir in diesem Video erstmal zusammen, was man derzeit eigentlich bekommt, wenn man sich einen Zugang für Star Citizen kauft. Passend dazu gibt es natürlich auch Gameplay-Szenen aus der Alpha, sowohl aus den Simulations-Modulen als auch aus dem Test-Universum.

Wir klären also die Frage: Was ist wirklich schon in welchem Modi spielbar? Und wie ist die Qualität der Inhalte?

Mehr zum Spiel? »Star Citizen wird Spaß machen«

Alle zwei Wochen wollen wir ein neues Video zu den Hintergründen des Star-Citizen-Universums veröffentlichen. Zunächst zwei Wochen exklusiv für GameStar-Plus-Nutzer. Sobald eine neue Folge fertig ist, wird die vorherige dann für alle Leser freigeschaltet.