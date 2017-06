Star Trek: Bridge Crew - Trailer: Das Spiel versteht jetzt »Make it so!«

Freitag, 23. Juni 2017 um 10:22

Star Trek: Bridge Crew kann jetzt dank IBM KI Watson auch mit Sprachsteuerung auf PC und PS4 gespielt werden. Wie es zu dieser Zusammenarbeit zwischen IBM und Ubisoft kam, erklären die Entwickler in diesem Video. Außerdem sehen wir ein paar Beispielszenen mit der neuen Sprachsteuerung, die per kostenlosem Update nachgereicht wurde.

Wer also keine echten Mitspieler für das VR-Spiel findet und nicht nur per Touch- und Gamepad-Eingabe Befehle an seine Crew geben will, kann diese neue Funktion jetzt ausprobieren. Im Video sind nur englische Beispielszenen zu sehen, ob die Sprachsteuerung auch schon mit der deutschen Fassung funktioniert, konnten wir noch nicht ausprobieren.

Es wurden auch ein paar Easter-Egg-Eingaben eingebaut. Wer Picards berühmtes »Make it so« sagt, lässt das Schiff auf Warp gehen. Außerdem funktioniert die Sprachsteuerung auch in gemischten Crews aus echten und KI-Spielern. Für die Eingabe eines Sprachbefehls ist allerdings immer ein Tastendruck nötig.

Was taugt das Spiel? Unser Test zu Star Trek: Bridge Crew