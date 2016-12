Star Wars: Battlefront - Gameplay-Trailer zum Film-DLC Rogue One: Scarif

Freitag, 02. Dezember 2016 um 20:40

Der Gameplay-Trailer zur Battlefront-Erweiterung Rogue One: Scarif zeigt U-Wing und die im Film auftachenden ?»AT-ACT«? an den Stränden von Scarif. Der DLC begleitet den neuen Kino-Film, der am 15. Dezember in die Kinos kommt und bietet einige Schauplätze aus dem Film.

?Ab dem 6. Dezember 2016 können Season-Pass-Besitzer des Mulitplayer-Shooters Star Wars: Battlefront bereits Gefechte auf dem Planeten Scarif austragen. Der Planet wird im neuen Star-Wars-Film Rogue One eine entscheidende Rolle spielt. So können Piloten auf Rebellenseite auch Platz im Cockpit eines U-Wing nehmen. Spieler, die lieber auf Seiten des Imperiums kämpfen, können sich auf den TIE Striker freuen.