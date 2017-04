Star Wars: Die letzten Jedi - Der erste Teaser-Trailer mit Rey, Finn und Luke ist da

Freitag, 14. April 2017 um 18:03

Regisseur Rian Johnson präsentiert auf der Star Wars Celebration 2017 wie erwartet den ersten Teaser-Trailer zu Star Wars: Die letzten Jedi mit Rey, Finn und Luke Skywalker. Außerdem zeigt der Clip erste Luftschlachten mit dem Millennium Falken gegen die First Order, riesige Raumgefechte und eine Verfolgsjagd auf einer Planetenoberfläche.

Die Handlung setzt direkt an die Ereignisse des Vorgängerfilms Das Erwachen der Macht an und zeigt Reys Ausbildung zum Jedi unter der Leitung von Luke Skywalker. Währenddessen geht der Kampf der Rebellen gegen die First Order weiter.

Der Trailer endet mit der Ankündigung, das Ende der Jedi habe begonnen - ein Wink mit dem Zaunpfahl auch in Richtung des vielsagenden Filmtitels Die Letzten Jedi.

Kinostart von Star Wars: The Last Jedi ist am 14. Dezember 2017.