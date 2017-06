Star Wars: Forces of Destiny - Trailer zur neuen Animations-Serie mit Rey, Jyn Erso & Leia

Mittwoch, 28. Juni 2017 um 10:00

Lucasfilm und Disney kündigt die neue animierte Mini-Serie Star Wars: Forces of Destiny an. Der erste Trailer bringt bekannte und beliebte Charaktere zurück: Rey, Ahsoka Tano, Jyn Erso, Prinzessin Leia und einige mehr.

Die neue Serie stellt in einzelnen Episoden die verschiedenen Heldinnen aus dem Star-Wars-Universums in den Mittelpunkt. Die einzelnen Stimmen übernehmen die jeweiligen Originalschauspielerinnen Daisy Ridley (Rey), Felicity Jones (Jyn Erso), Tiya Sircar (Sabine Wren), Ashley Eckstein (Ahsoka Tano) und Lupita Nyong'o (Maz Kanata).

Star Wars: Forces of Destiny geht am 3. Juli auf YouTube und am 9. Juli auf dem Disney Channel an den Start.

Bereits auf der Star Wars Celebration wurde die neue Serie mit einem Sneek Peek von Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy vorgestellt.