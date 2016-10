StarCraft 2: Legacy of the Void - Trailer: Menü für Skins und neues Matchmaking mit Patch 3.7

StarCraft 2: Legacy of the Void ist das zweite eigenständige Erweiterungspaket für Blizzards Echtzeitstrategie-Spiel StarCraft 2 und damit der Abschluss der Trilogie nach Wings of Liberty und Heart of the Swarm. Die Kampagne widmet sich vornehmlich den Protoss, die ihre Heimatwelt Aiur von den Zerg zurückerobern wollen. Die Hauptfigur ist der Anführer des Volkes, Hierarch Artanis, der für diesen Zweck eine mächtige Flotte an Kriegsschiffen angesammelt hat – die »Goldene Armada«. Neben den neuen Einzelspieler-Missionen bringt StarCraft 2: LotV natürlich auch Neuerungen für den Mehrspieler-Modus mit sich. Dazu gehören zusätzliche Einheiten wie der Zyklon oder der Verheerer, aber auch neue Features wie der Archon-Spielmodus oder automatisierte Turniere. Nicht zuletzt hat Blizzard die Wirtschaftsgeschwindigkeit in Legacy of the Void erhört, was sich erheblich auf den Spielfluss während der Matches auswirkt.