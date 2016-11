StarCraft 2: Novas Geheimmissionen - Trailer zum letzten Story-DLC

Montag, 21. November 2016 um 13:53

Mit ein paar Szenen aus den Zwischensequenzen zum Finale von StarCraft 2: Novas Geheimmissionen erinnert uns Blizzard an den Release des dritten und letzten Teils des Story-DLCs am 23.11. (22.11. in den USA). Wer sich das drei Singleplayer-Missionen umfassende Paket einzeln kaufen will, zahlt 7,49 Euro. Im Paket gibt es alle DLCs für 14,99 Euro.

Im großen Finale wird die Geschichte um die Verschwörung in der terranischen Liga in einem großen Finale zu Ende gebracht. Dabei steht natürlich wieder Ghost Nova im Mittelpunkt.

Mit der Veröffentlichung des letzten DLC-Pakets stehen dann auch sämtliche Assets der Download-Erweiterung im Editor zur freien Verfügung.