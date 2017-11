Starcraft 2 - Video stellt die Free2Play-Umstellung vor

Mittwoch, 15. November 2017 um 12:15

Blizzard stellt mit diesem Video die Free2Play-Version ihres Strategiespielklassikers genauer vor. Auf der diesjährigen BlizzCon kündigte Blizzard an, Starcraft 2 demnächst als Free2Play–Spiel zu vertreiben. Jetzt ist es soweit und jeder, der sich den Battlenet-Launcher herunterlädt, kann die erste Kampagne Wings of Liberty herunterladen. Damit stehen alle Multiplayer-Einheiten, Koop-Modi und Custom Games zur Verfügung. Ranglistenspiele müssen erst freigeschaltet werden, indem ihr zehnmal »den ersten Sieg des Tages« im nicht gelisteten Modus oder im Versus-KI-Spielmodus erreicht.

Wenn ihr euch Wings of Liberty bereits in der Vergangenheit einmal zugelegt habt, dann erhaltet ihr möglichweise auch die zweite Kampagne Heart of the Swarm mit Zerg-Königin Kerrigan. Dazu müsst ihr Wings of Liberty vor dem 31. Oktober 2017 gekauft haben und könnt dann bis zum 8. Dezember kostenlos die Zerg-Plage heraufbeschwören. Eine E-Mail in eurem Postfach und eine Benachrichtigung auf Battlenet informiert euch über das mögliche Geschenk.