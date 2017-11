StarCraft 2 - Warum Legacy of the Void nicht auch free2play ist

Samstag, 04. November 2017 um 19:00

Auf der Blizzcon hat Blizzard am Freitagabend angekündigt, dass StarCraft 2 ab dem 14. November 2017 als Free2Play-Spiel kostenlos wird. Unser Reporter vor Ort in Anaheim hat mit Travis Castillo, Lead Artist von StarCraft darüber gesprochen. Im Interview geht es um die Frage, welche Zielgruppe Blizzard mit diesem Schritt ansprechen will und warum nicht das gesamte Spiel Free2Play wird, sondern nur der erste oder zweite Teil.

Fans haben die Entscheidung zum Teil kritisiert: Statt eines Free2Play-Spiels bekommt man eine eingeschränkte Demo. So ist der Fortschritt im Koop beschränkt auf Level 5 pro Held. Statt des gesamten Spiels gibt es also nur Teile davon.

