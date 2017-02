Steep - Teaser-Trailer mit Gameplay-Szenen aus dem Alaska-DLC

Montag, 06. Februar 2017 um 12:48

Der Teaser-Trailer zum kostenlosen Alaska-DLC für das Wintersport-Spiel Steep zeigt erste Gameplay-Szenen.

Die Download-Erweiterung führt mit Alaska ein komplett neues Gebiet ins Spiel ein, das nur darauf wartet, erkundet zu werden. Des weiteren bietet der DLC die neuen »Branded Challenges«. Diese einzigartigen Steep-Partner-Brand-Challenges werden Spielern zusätzliche Herausforderungen geben, mit denen Steep-Credits und Ruf-Punkte gewonnen werden können. Nach dem Release der Challenges in Alaska werden diese Herausforderungen in einer zweiten Phase auch in den Alpen verfügbar sein.

Der Release des Alaska-DLCs für Steep ist für den 10. Februar 2017 geplant.