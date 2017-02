Strafe - Steckt ein guter Shooter unter all dem Blut? - Angespielt-Video

Mittwoch, 15. Februar 2017 um 16:20

Strafe will als Hommage an die Shooter der 90er begeistern, Spiele wie Doom und Quake. Entsprechend brutal ist der Ego-Shooter. Aber was hat das Spiel sonst zu bieten? Wir hatten Chef-Entwickler Thom Glunt von Pixel Titans zu Besuch in der Redaktion und er hat uns die Beta-Version von Strafe spielen lassen.

Wir spielen im Video die ersten Level des prozeduralen Shooters und Thom erklärt die Features von Strafe, die auch abseits der eigens entwickelten Gore-Systems überzeugen sollen. Am Ende spielen wir sogar noch ein kleines Spiel im Spiel. Schließlich braucht man auch mal eine Pause von der Baller-Action von Strafe.

Strafe wird am 28.3.2017 für PC veröffentlicht, eine PS4-Version wird folgen. Allerdings gibt es für die PlayStation 4 noch keinen Release-Termin.