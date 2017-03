Styx: Shards of Darkness - Der Launch-Trailer verrät mehr über die Story des Stealth-Actionspiels

Samstag, 11. März 2017 um 09:46

Bald schleicht er wieder: Der Goblin Schurke Styx ist zum zweiten Mal auf große Ganoven-Tour unterwegs. In Styx: Shards of Darkness soll der »Held« ein Zepter stehlen, das mit einem magischen Quarz ausgestattet ist. Der Raub gestaltet sich jedoch schwieriger, als gedacht und so gerät Styx in einige Trouble, wie der Launch-Trailer zum Stealth-Actionspiel zeigt.

Im Gegensatz zum ersten Teil, Styx: Master of Shadows, ist es im Nachfolger möglich, kooperativ vorzugehen und den Titel mit einem zweiten Nutzer zu spielen. Styx: Shards of Darkness erscheint in Deutschland am 17. März und nicht wie im Trailer gezeigt am 14. Das Spiel kommt für den PC sowie PS4 und Xbox One.