Supergirl - Serien-Trailer: Superman hebt in Staffel 2 ab

Die US-Serie Supergirl mit Melissa Benoist bekommt prominente Unterstützung: In Staffel 2 taucht erstmals ihr berühmter Cousin Superman auf, dargestellt von Tyler Hoechlin. Im ersten Trailer zeigt er auch gleich, zu welchen Superkräften er fähig ist und rettet ein Passagierflugzeug vor dem Crash.



Produzent Greg Berlanti zeigt sich nicht nur für die DC-Serie Supergirl verantwortlich, sondern steht auch hinter den weiteren DC-Serien Arrow, The Flash und Legends of Tomorrow. Im Herbst gibt es auch erstmals ein großangelegtes Crossover zwischen allen vier Superhelden-Serien auf dem Sender The CW.



Supergirl - Staffel 2 ab 10. Oktober 2016 auf dem US-Sender The CW. Hierzulande ab Januar 2017 auf ProSieben.