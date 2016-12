Taken - Serien-Trailer: Prequel zu Liam Neesons Thriller-Reihe 96 Hours

Donnerstag, 15. Dezember 2016 um 05:26

»Jeder Held hat eine Vorgeschichte« lautet das Motto der neuen Thriller-Serie Taken. Basierend auf der erfolgreichen Action-Thriller-Filmreihe Taken - 96 Hours von Luc Besson mit Liam Neeson, geht die neue US-Serie zurück an die Anfänge des CIA-Agenten Bryan Mills.

Der ehemalige Elite-Soldat schaltet im Alleingang zwei bewaffnete Terroristen während einer Zugfahrt, verliert dabei aber eine ihm nahestehende Person. Noch im Krankenhaus wird Bryan Mills von der CIA rekrutiert und soll Terroristen, Gangsterbosse und weitere Kriminelle als Einzelkämpfer zur Strecke bringen.

Erneut zeigt sich Luc Besson für die Produktion verantwortlich, während Liam Neesons Charakter Bryan Mills in der Serie von Vikings-Star Clive Standen gespielt wird.

Die neue Serie Taken geht am 27. Februar 2017 auf dem US-Sender NBC an den Start. Ob die Thriller-Serie auch hierzulande gezeigt wird, steht noch aus.