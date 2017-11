Tannenberg - Release-Trailer zum Early-Access-Start

Donnerstag, 16. November 2017 um 13:57

Der Hardcore-Shooter Tannenberg startet in die Early-Access-Phase. Zur Release zeigt ein Trailer Spielszenen des Nachfolgers von Verdun.

Name und Trailer zeigen schon den klaren Unterschied zu Verdun: In Tannenberg geht es an die Ostfront, Deutschland und Russland kämpfen um Felder, Dörfer und Eisenbahnkilometer. Besitzer von Verdun erhalten bis zum 01. Dezember 2017 einen Rabatt auf Tannenberg. Wer beide Spiele besitzt, kann im Menü zwischen den beiden Titeln hin- und herwechseln. Tannenberg kostet 17,99 Euro auf Steam.

Tannenberg ist zum Release "feature complete", alle geplanten Inhalte stecken also schon im Paket. Die nächsten Monate werden nur zur Verbesserung genutzt, in Form von Bugfixes und Aufnahme besseres Sounds beispielsweise. Im Frühling 2018 soll der Hardcore-Shooter dann die Early-Access-Phase verlassen und final erscheinen.