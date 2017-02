The Division - Trailer zur kostenlosen Probeversion des MMO-Shooters

Montag, 27. Februar 2017 um 18:41

The Division wird am 28. Februar (Xbox One und PC), bzw. am 9. März (PS4) eine kostenlose und zeitlich begrenzte Trial-Version erhalten. Die Spieler werden in der Testversion den vollen Zugang zum Spiel haben, bis sie Level Acht oder eine Spielzeit von sechs Stunden erreichen. Bei Kauf des Spiels wird der komplette Fortschritt, der während der Gratis-Trial erreicht wurde, übertragen.