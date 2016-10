The Elder Scrolls 5: Skyrim - Special Edition - Zweiter Trailer zeigt grafische Verbesserungen

Die »Special Edition« des ursprünglich 2011 veröffentlichten Rollenspiels The Elder Scrolls 5: Skyrim enthält alle Add-Ons und wurde auch grafisch überarbeitet: Damit gibt es etwa neue Effekte wie volumetrische Strahlenbüschel, dynamische Tiefenschärfe oder Screen Space Reflections. Die Handlung siedelt sich 200 Jahre nach dem Vorgänger The Elder Scrolls 4: Oblivion an. Der Held von Skyrim, ein Dovakhiin - ein Drachenjäger aus dem Geschlecht der Drachengeborenen - muss in der nördlichen gelegenen Region gegen Alduin, den Weltenfresser und seine Drachen kämpfen, während das Königreich Skyrim kurz vor einem Bürgerkrieg steht. Spieler können sich weitgehend frei durch die weitläufige Open-World bewegen und neben der Haupthandlung auch Aufträge für die verschiedensten Fraktionen erledigen. Dabei bietet The Elder Scrolls 5: Skyrim ein vergleichsweise offenes Charaktersystem, das auf Klassen verzichtet und Fähigkeiten durch ihre Anwendung aufwertet.