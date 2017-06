The Elder Scrolls: Legends - Ankündigungs-Trailer der Erweiterung Heroes of Skyrim

Montag, 12. Juni 2017 um 08:40

Der offizielle Trailer zur Ankündigung der Erweiterung Heroes of Skyrim für The Elder Scrolls: Legends stimmt ein wenig auf die zu erwartenden Neuerungen ein.

Heroes of Skyrim wird unter anderem 150 neue Karten mit sich bringen, was für zusätzliche Abwechslung in den Partien sorgen dürfte. Dazu zählen unter anderem solch bekannte Figuren wie Aela the Huntress, J’Zargo und Delphine.

Des Weiteren sind neue Spielmechaniken geplant: Die sogenannten Shouts verleihen bestimmte Boni oder Verstärkungen und können in mehreren Stufen ausgebaut und somit verstärkt werden. Außerdem wird es Companions geben, die sich in eine Bestenform verwandeln und somit größere Kräfte erlangen können.

Der Release von The Elder Scrolls: Legends - Heroes of Skyrim ist für den 29. Juni 2017 geplant.