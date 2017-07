The Elder Scrolls Online: Morrowind - Dungeon-Video: Julius gegen die Dreugh

Sonntag, 16. Juli 2017 um 13:00

Vier Spieler statt fünf und Klassen, die sich mit der richtigen Ausrüstung in jeder Rolle, Tank, Heiler oder DD, wohlfühlen können – ESO: Morrowind macht in seinen Dungeons einige Dinge anders als beispielsweise World of Warcraft.

Wie sich das im Spiel anfühlt, zeigen Julius und Dimi in der »Pilzgrotte« beim Kampf gegen Dunkelelfen und Dreugh. Vielen Dank übrigens an die Community, die während der Aufnahme mit uns im Veteranenmodus losgezogen ist, um den Zuschauern die volle Bandbreite eines TESO-Dungeons zu zeigen.

Dieses Video stammt aus unserem Livestream zu ESO: Morrowind am 29. Juni. In der Live-Situation lässt sich leider nicht alles perfekt schneiden und jedes Wort planen – die wichtigen Infos stecken natürlich trotzdem allesamt im Video.

Wer unserer GameStar-Community-Gilde »Hoppers« beitreten möchte, der kann Julius (@LuvHateTragedy) im Spiel gerne eine Freundschaftsanfrage schicken und wird dann eingeladen.

