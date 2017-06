The Elder Scrolls Online: Morrowind - Fantastischer Nostalgie-Trip im Test-Video

Mittwoch, 07. Juni 2017 um 17:51

The Elder Scrolls Online: Morrowind tritt in große Fußstapfen: Es kehrt in eine der besten Welten der Serie zurück. Im Test-Video prüfen wir, ob die Rückkehr nach Vvardenfell dem Original-Morrowind gerecht wird. Ist das Szenario immer noch so faszinierend und einfallsrech umgesetzt?

Außerdem zeigen wir die neue Hunter-Klasse mit ihren tierbasierten Fähigkeiten in Aktion und stürzen uns mit ihm in die PvP-Arenen von Morrowind. Für ein ausführlicheres Fazit zur Erweiterung lesen Sie unseren Test zu The Elder Scrolls Online: Morrowind.