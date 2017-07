The Elder Scrolls Online: Morrowind - Unboxing-Video der Collector's Edition

Dienstag, 11. Juli 2017 um 13:00

Wer nach 15 Jahren wieder nach Morrowind reisen will, kann das ganz normal mit der Standard-Version von ESO: Morrowind tun – oder mit der Collector’s Edition im Gepäck, die neben vielen Ingame-Inhalten vor allem ein Fest für Sammler ist, wie Dimi und Julius beim Unboxing zeigen.

In der Sammleredition stecken neben dem neuen Kapitel und The Elder Scrolls Online an sich sowie dem Weltenbummler- -Paket für Vorbesteller und fünf exklusiven digitalen Boni wie einem gepanzerten Kriegspferd auch physische Goodies wie das illustrierte Tagebuch der Auftragsmörderin Naryu, eine Karte der Provinz Morrowind und eine Steelbook-Hülle. Das Highlight der Collector's Edition ist aber zweifelsohne der 30 Zentimeter hohe Dwemer-Koloss aus dem Trailer zum Spiel.

Dieses Video stammt aus unserem Livestream zu ESO: Morrowind am 29. Juni. In der Live-Situation lässt sich leider nicht alles perfekt schneiden und jedes Wort planen – die wichtigen Infos stecken natürlich trotzdem allesamt im Video.

Wer unserer GameStar-Community-Gilde »Hoppers« beitreten möchte, der kann Julius (@LuvHateTragedy) im Spiel gerne eine Freundschaftsanfrage schicken und wird dann eingeladen.

