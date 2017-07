The End Is Nigh - Testvideo zum geistigen »Super Meat Boy«-Nachfolger

Montag, 24. Juli 2017 um 14:06

Edmund McMillen hat mit Super Meat Boy und The Binding of Isaac zwei der erfolgreichsten Indie-Spiele der letzten 10 Jahre erschaffen. The End Is Nigh kombiniert Elemente aus beiden, darunter die bizarre Spielwelt, den immens hohen Schwierigkeitsgrad und das präzise Gameplay. Das Ergebnis ist zwar kein echter Hingucker, aber doch ein echt gutes Spiel.

